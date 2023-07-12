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الرئيس الاوغندي يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني

الرئيس الاوغندي يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

اقيمت عصر اليوم الاربعاء، مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية ايران الاسلامية "آية الله السيد ابراهيم رئيسي" في كامبالا، برعاية نظيره الاوغندي "يوفري موسوني".

العالم-ايران

وتخللت مراسم الاستقبال، عزف النشيد الوطني الايراني والاوغندي، ومن ثم قام رئيسا البلدين باستعراض حرس الشرف، وتعرف بعد ذلك اعضاء الوفد الايراني المرافق، على نظرائهم في هذا البلد.

كما سيعقد رئيس الجمهورية الاسلامية قمة ثنائية مع نظيره الاوغندي، على ان يلي ذلك الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع الجانب الاوغندي، برعاية رئيسي البلدين.

وبدا رئيس الجمهورية اية الله رئيسي صباح اليوم الاربعاء، جولة افريقية تستغرق 3 ايام، وتتضمن 3 دول كينيا واوغندا وزيمبابوي.

ووصل رئيسي الى مطار انتيبي الدولي في كامبالا، قادما من دولة كينيا التي شكلت المحطة الاولى لهذه الجولة الرئاسية.

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الرئيس الاوغندي يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني

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