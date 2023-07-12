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ايران واوغندا توقعان 4 مذكرات تفاهم ثنائي

ايران واوغندا توقعان 4 مذكرات تفاهم ثنائي
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

وقع كبار المسؤولين الايرانيين والاوغنديين برعاية رئيسي البلدين، اليوم الاربعاء، على 4 مذكرات للتفاهم الثنائي.

العالم-ایران

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" والوفد المرافق لدولة اوغندا.

وتنص هذه الوثائق، على تعاون ايران واوغندا في مجال الغاء التاشيرات والزراعة وتاسيس لجنة (اقتصادية) مشتركة دائمة.

ووصل الرئيس الايراني، عصر اليوم الى مطار انتيبي الدولي في كامبالا، قادما من دولة كينيا المحطة الاولى لهذه الجولة الافريقية.

واقيمت، مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية ايران الاسلامية في كامبالا، برعاية نظيره الاوغندي "يوفري موسوني".

بعد ذلك، عقد الرئيسان الايراني والاوغندي، قمة ثنائية، تلاها الاجتماع المشترك بين اعضاء وفدي البلدين رفيعي المستوى

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