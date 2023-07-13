مقايضة توريد الغاز الإيراني..عبد اللطيف: ستكسر القيود الامريكية

وقال عبد اللطيف لوكالة "المعلومة" ان "مسألة الحصول على الموافقة قبل ارسال الأموال الى ايران دائما ما تتسبب في ازمة الكهرباء في اوقات الذروة الصيفية"، مشيرا الى ان "الاستفادة ستكون كبيرة جداً بالنسبة للعراق لان النفط الأسود العراقي يصدر بمخلفات كبيرة نتيجة عمل المصافي القديمة داخل البلد".

وتابع، ان "عملية توريد الغاز مقابل النفط الى العراق ستنهي ازمة رسال الأموال بالدولار الامريكي"، لافتا الى ان "الاتفاق سيعمل على كسر قيود الولايات المتحدة الامريكية بعدم ارسال الأموال الى الجانب الإيراني".

واتم عبد اللطيف حديثه: ان "الحكومة يجب ان تطور المحطات العراقية وعدم الاكتفاء بهذه الاتفاقية التي لا تعتبر الحل الجذري لازمة الكهرباء المستمرة في العراق من منذ 2003 ولغاية الان".

وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية سهيلة السلطاني قد اكدت أن "مدة العقد المعلنة هي شهرين أي لغاية انتهاء ازمة نقص الغاز بوقت الذروة لتشغيل منظومة الطاقة في المحطات العراقية، مشيرا الى ان المضي بالمقايضة مع ايران هي افضل الحلول للخروج من ازمة الكهرباء في هذه الفترة، بالنظر الى العقوبات المفروضة على ايران".