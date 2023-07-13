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جنين، عشّ الدبابير

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR مقطع فيديو يحمل عنوان «جنين، عشّ الدبابير»، ويتضمّن تقريراً يُلقي الضوء على تاريخ مخيّم جنين النضالي الذي أسماه الصهاينة عشّ الدبابير لكونه يملك تاريخاً مشرقاً في مكافحة المستعمرين البريطانيّين والصهاينة وإرباكهم وزعزعة معنويّاتهم وإلحاق الخسائر الكبيرة بهم.

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