الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اصابات في صفوف جنود الاحتلال اثر اطلاق نار قرب طولكرم

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت مصادرعبرية بأن قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من الجدار الفاصل في مدينة طولكرم وتحديدا بالقرب من بوابة شويكة كانت قد تلقت صليا من الرصاصات قام بها مقاومون فلسطينيون.

العالم- مراسلون

وأفاد مراسل العالم بـأن"جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول انه لم يتم اصابة احد من جنوده او ضباطه الذين كانوا متواجدين في المكان، بينما يقوم بعملية ملاحقة السيارة التي قامت بتنفيذ عملية اطلاق النار والتي انسحبت دون وقوع إصابات بها أيضا".

وقال مراسل العالم: "بعد دقائق من اعتراف الاحتلال باطلاق النار تجاه قواته، دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بقوات كبيرة نحو منطقة الشويكة وايضا باتجاه المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم وايضا باتجاه حاجز سالم العسكري بدعوى انه بقوم بعملية بحث عن الشبان الفلسطينيين الذين نفذوا عملية اطلاق النار، لكن في نفس الوقت قالت كتيبة طولكرم في بيان بأنها متاكدة من ان هناك اصابات وقعت في صفوف جنود الاحتلال".

وأکد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي في مثل هذه المواقف يقوم باخفاء المعلومات ويمتنع من التصريح المباشر من أجل اخفاء انتصار الفلسطينيين، لذلك لا يمکن الاستناد الی المعلومات الاسرائيلية لأنها تأتي غالبا ما تحت الرقابة العسكرية الاسرائيلية".

روابط ذات صلة

مقاومون يطلقون النار على قوة صهيونية قرب طولكرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية

مقتل آلاف البشر في الجزائر على يد فرنسا.. نموذج لكذب الديمقراطية الليبرالية في شمال افريقيا

نظرة على أبعاد الحركة التنويرية للإمام الحسين (ع) في نهضة عاشوراء من التبيين إلى الثورة

مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية قائد الثورة الاسلامية 

شاهد بالفيديو.. اصابات في صفوف جنود الاحتلال اثر اطلاق نار قرب طولكرم

المسجد الذي باركنا حوله...