اصابات في صفوف جنود الاحتلال اثر اطلاق نار قرب طولكرم

العالم- مراسلون

وأفاد مراسل العالم بـأن"جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول انه لم يتم اصابة احد من جنوده او ضباطه الذين كانوا متواجدين في المكان، بينما يقوم بعملية ملاحقة السيارة التي قامت بتنفيذ عملية اطلاق النار والتي انسحبت دون وقوع إصابات بها أيضا".

وقال مراسل العالم: "بعد دقائق من اعتراف الاحتلال باطلاق النار تجاه قواته، دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بقوات كبيرة نحو منطقة الشويكة وايضا باتجاه المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم وايضا باتجاه حاجز سالم العسكري بدعوى انه بقوم بعملية بحث عن الشبان الفلسطينيين الذين نفذوا عملية اطلاق النار، لكن في نفس الوقت قالت كتيبة طولكرم في بيان بأنها متاكدة من ان هناك اصابات وقعت في صفوف جنود الاحتلال".

وأکد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي في مثل هذه المواقف يقوم باخفاء المعلومات ويمتنع من التصريح المباشر من أجل اخفاء انتصار الفلسطينيين، لذلك لا يمکن الاستناد الی المعلومات الاسرائيلية لأنها تأتي غالبا ما تحت الرقابة العسكرية الاسرائيلية".