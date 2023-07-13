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المسجد الذي باركنا حوله...

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن مقتطفات من القرآن الكريم وكلام أهل البيت وكتب الشيعة ومصادرهم الروائية حول المسجد الأقصى ومكانته، إضافة إلى كلام للإمام الخامنئي في هذا الصّدد.

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المسجد الذي باركنا حوله...