قناة العالم
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
المسجد الذي باركنا حوله...
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/07/13/168923902436150800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/07/13/168923902436150800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/07/13/168923903205412700.jpg
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش
نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن مقتطفات من القرآن الكريم وكلام أهل البيت وكتب الشيعة ومصادرهم الروائية حول المسجد الأقصى ومكانته، إضافة إلى كلام للإمام الخامنئي في هذا الصّدد.
تصنيف :
فلسطین
كلمات دليلية :
أهل البيت
علماء الشيعة
المسجد الأقصى
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
رغم تضييقات الاحتلال..الآلاف يعمرون الأقصى في صلاة فجر الثاني من أيام الأضحى
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
ظاهرة الهجرة العکسية للأطباء في العراق
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢
بانوراما
الرئيس الايراني يوقع خمس اتفاقيات تعاون في كينيا
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٠
التواصل
إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣
مع الحدث
احتجاجات الشارع الاسرائيلي والانقسام داخل الكيان
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١
أهم الأخبار
مقاومة وانتصار جنين أربكت حسابات العدو الاسرائيلي
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية
مقتل آلاف البشر في الجزائر على يد فرنسا..
نموذج لكذب الديمقراطية الليبرالية في شمال افريقيا
نظرة على أبعاد الحركة التنويرية للإمام الحسين (ع) في نهضة عاشوراء
من التبيين إلى الثورة
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية قائد الثورة الاسلامية
شاهد بالفيديو..
اصابات في صفوف جنود الاحتلال اثر اطلاق نار قرب طولكرم
المسجد الذي باركنا حوله...
مقالات و تحليلات
هل يتعض البعض من تكرار الفشل بالمراهنة على استحقاقات خارجية؟
ما رأيكم...باقتحام الاحتلال لنابلس ودرس جنين؟
"احتكاك" روسي امريكي في سماء سوريا.. ماذا بعد؟
عادت "إسرائيل"لتجر ذيول الخيبة مرتين
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التوغل في عمقها
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.