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وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية

وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو "تدخل سافر بشؤوننا الوطنية".

ووصف شرف الدين القرار بأنه "تعسفي ومرفوض"، وهو "للضغط على لبنان كي لا نذهب إلى سوريا بوفد رسمي للبدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".

وأضاف: "أنني أعتبر القرار تدخلا سافرا بشؤوننا الوطنية، وأنا طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وقد يعاني مستقبلا ديموغرافيا من هذا الوجود الذي رحبنا به بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن الأوضاع تغيرت نحو الأفضل ونحو السلام والاستقرار في هذه الدولة الجارة والشقيقة".

وكان البرلمان الأوروبي، صوت بأغلبية ساحقة على قرار دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وهو موقف يتماشى مع مواقف مؤتمر بروكسل قبل أسابيع، حينما تم رفض عودة النازحين إلى بلادهم.

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وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية

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