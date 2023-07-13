الصين تدين بشدة الاساءة لساحة القرآن الكريم

العالم- أسيا والباسفيك

وقال المتحدث إن "الصين تدين بشدة تكرار حرق القرآن في هذا البلد المعني".

وشدد وانغ وين على أن الصين عارضت دائمًا أي شكل من أشكال رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا".

وأكد المتحدث على ضرورة أن تحترم الحضارات المختلفة الحضارات الأخرى، وتتسامح مع بعضها وتتعلم من بعضها.

وبيّن الدبلوماسي الصيني أن "حرية الكلام المزعومة" لا ينبغي أن تستخدم كذريعة للتحريض على المواجهة بين الحضارات، وأضاف: "من الضروري احترام المعتقدات والمشاعر الدينية المختلفة".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارا يدين حرق المصحف والكتب المقدسة الأخرى، ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الأعمال.