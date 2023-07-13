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إطلاق رحلات طيران بين الجزائر ومدينة روسية

إطلاق رحلات طيران بين الجزائر ومدينة روسية
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

ستطلق رحلات مباشرة من مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبورغ الروسية الشهر الجاري إلى الجزائر.

العالم- روسیا

ووفقا لبيان نشره المطار الروسي تعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها رحلات على هذا المسار.

وسيتم إطلاق الرحلات اعتبارا من 27 يوليو الجاري، وستسيرها الخطوط الجوية الجزائرية وستتضمن 3 رحلات في الأسبوع.

وستنظم الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد وستتم بواسطة طائرات "بوينغ 737-800".

وستسير الرحلات بحسب الجدول الزمني التالي (التوقيت المحلي لكل مطار):

المغادرة من العاصمة الجزائر الساعة 20:30 مساء - الوصول إلى سان بطرسبورغ الساعة 03:15 صباحا.

المغادرة من مطار بولكوفو 04:15 صباحا - الوصول إلى العاصمة الجزائر الساعة 07:15 صباحا.

وفي وقت سابق، ارتفع عدد الرحلات من مطار بولكوفو طهران (إيران)، كذلك تم افتتاح رحلات إلى شنغهاي وبكين (الصين).

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