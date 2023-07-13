الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تعلن فتح خط بحري مباشر مع مصر لتعزيز التجارة

تونس تعلن فتح خط بحري مباشر مع مصر لتعزيز التجارة
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف وزير النقل التونسي ربيع المجيدي عن تنسيق مع مصر لتعزيز التعاون في قطاع النقل، مشيرا إلى وجود مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل فتح خط بحري مباشر بين البلدين.

العالم- تونس

وأوضح أن هناك تجارب من أجل إنشاء مناطق لوجيستية، وفي مجال نقل البضائع، ومعالجتها، وهي ما ستكون محل نقاشات وحوارات بين الفرق الفنية في مصر وتونس، والتي من المتوقع أن تتوج باتفاقات في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن هناك نقاشات أيضا مع الجانب المصري تتعلق بقطاع الطيران المدني، وتحديدا حول التنسيق بين الناقلات الجوية لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين إلى سالف وتيرتها.

وأكد أن الاحتفالات المتزامنة بين مصر (العيد القومى 23 يوليو 1952)، وتونس (عيد الجمهورية 25 يوليو 1957)، تعد دليلا على التقارب بين الشعبين، حتى فى أفراحهم واحتفالاتهم، ومناسباتهم الوطنية، معربا عن أمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الوزير التونسي في تصريحات خاصة إلى وكالة الشرق الأوسط عن سعادته بمشاركة الشعب المصري احتفالاته بالعيد القومي، متمنيا لمصر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

ولفت إلى انفتاح تونس على كافة المبادرات أو الخطوات من أجل تعزيز الشراكة، بين القطاع العام أوالخاص، مشيرا إلى تقديم كافة طرق الدعم والمساندة لكل من يرغب بالاستثمار في مجال النقل.

روابط ذات صلة

أزمة المهاجرين تتفاقم في تونس.. و"سعيد"ينفي وجود انتهاكات منظمة ضدهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يضيف 10 ملايين لتر مكعب جديدة من الغاز الايراني لمنظومة كهربائه

تونس تعلن فتح خط بحري مباشر مع مصر لتعزيز التجارة

استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"

إطلاق رحلات طيران بين الجزائر ومدينة روسية

آية الله رئيسي يصل الى جمهورية زيمبابوي

وزير المهجرين اللبناني: البرلمان الأوروبي يتدخل بشؤوننا الوطنية