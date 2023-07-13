روسيا تحذر الغرب؛ نعتبر هذه الخطوة تهديدا نوويا..

العالم- روسيا

مرة جديدة تحذر موسكو الغرب من مخاطر تزويد كييف بمقاتلات اف ستة عشر الاميركية وتعتبر الخطوة في حال تنفيذها تهديدا نوويا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الغرب بخلق تهديد نووي لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات، محذرا من تداعيات كارثية لذلك.

وقال في مقابلة مع بوابة 'لينتا دوت آر يو' الإلكترونية الروسية إن الولايات المتحدة والأقمار الاصطناعية التابعة للناتو تخلق تهديدا بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مضيفاً أن موسكو لا يمكنها تجاهل حقيقة أن مقاتلات اف ستة عشر لديها القدرة على حمل أسلحة نووية، ومشيرا إلى أن بلاده ستعتبر ظهور مثل هذه الأنظمة لدى قوات كييف تهديدا نوويا من الغرب.

تحذير سبقه آخر صدر عن الكرملين بشان بيان اجتماع الناتو بليتوانيا، معتبرا ان الضمانات الامنية التي منحها الحلف لكييف ووعوده بتقديم دعم عسكري متواصل لها ستؤدي إلى تقويض أمن روسيا وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات.

وتزامنت اجتماعات ليتوانيا مع تواصل الهجمات الليلية الروسية على كييف وضواحيها.

مسؤولون اوكرانيون تحدثوا عن اسقاط مسيرات روسية وصواريخ كروز استهدفت كييف ومناطق اخرى، مما تسبب في حرائق وتساقط حطام وسقوط قتلى وجرحى، فيما دوت صفارات الانذار في المناطق المستهدفة لساعات.

ميدانيا اعلنت القوات الأوكرانية انها تحرز تقدما في هجومها المضاد على الخطوط الأمامية في الشرق والجنوب خاصة قرب مدينة باخموت. في حين تحدث الجيش الروسي عن افشال محاولتي إنزال للقوات الاوكرانية على ضفة نهر دنيبر جنوب اوكرانياز. واكد انه فرض سيطرته النارية على جزء من طريق قرب كوبيانسك وقطع إمدادات القوات الأوكرانية شرقي البلاد كما اعلن انه ادخل المعركة للمرة الاولى منظومة كورنيت الروسية المضادة للدبابات والتي يتم التحكم فيها عن بعد.