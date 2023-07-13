مباحثات سورية عراقية حول قضايا المياه والزراعة وتبادل المنتجات

العالم - سوريا

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ” أكساد ” أشار الوزير قطنا إلى ضرورة التعاون في وضع استراتيجية مشتركة لإدارة الموارد المتاحة والتنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب والمنظمات الدولية في ظل تراجع الموارد المائية السطحية، وخطورة التوجه نحو الاعتماد على المياه الجوفية واستنزاف المخازين المائية.

وتطرق قطنا إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سورية من شح الموارد المائية والتغيرات المناخية والاقتصادية وكورونا والأزمة الأوكرانية والزلزال والحصار الغربي الذي يحد من استيراد مستلزمات الإنتاج، منوهاً بدور البحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع ” أكساد”و إيكاردا في استنباط أصناف متحملة للجفاف والتغيرات المناخية الحاصلة.

وبين قطنا أن “70 “بالمئة من الصادرات السورية هي منتجات زراعية وبلغت كمياتها المصدرة إلى العراق نحو “350” ألف طن سنوياً ،لافتاً إلى إمكانية تصدير أنواع أخرى من الفواكه والخضار والمنتجات الزراعية.

من جانبه أكد رئيس الوفد العراقي أهمية تطوير التعاون مع الجانب السوري وتبادل المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن العراق يعاني هذا العام من أسوأ موسم في المخازين المائية أدى إلى إلغاء الزراعات الصيفية ومنوهاً بدور المركز العربي “أكساد” في توحيد الجهود وتحقيق التقارب والتعاون العربي لحل كافة المشكلات وتجاوز الصعوبات في هذا المجال.

بدوره قال الدكتور العبيد: إنه تم اقرار استراتيجية الأمن المائي العربي التي وضعها “أكساد” العام الماضي والتي ترتكز بشكل رئيسي على استخدام المياه والاستفادة من المياه غير التقليدية وبناء القدرات والاستفادة من الأبحاث التطبيقية التي نجمت عنها مشاريع تنموية للتوسع في القطاع الزراعي بشكل أفقي وعمودي ،لافتاً إلى أن المركز يعمل مع وزارة الزراعة والحكومة السورية لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربي.