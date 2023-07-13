مبادرات ناقصة للحل في اليمن

العالم - المشهد اليمني

من جانب آخر انحاز المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، إلى مواقف الدول الغربية التي تسعى إلى عرقلة المفاوضات بين السعودية وحركة أنصار الله.

ويواصل المبعوث الأممي فقدانه للنقاط من رصيده كوسيط أممي، ويزيد الوضع تعقيدا بدلا من إبداء الحل خلال عملية السلام في اليمن.

وتأتي هذه التطورات وسط امتعاض حلفاء الرياض من إطالة الحرب في اليمن.

وعلى هامش هذا تناقش هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني مع ضيوفها فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني من صنعاء و عبد السلام جحاف الإعلامي اليمني من بيروت هذه الأسئلة:

1- لماذا نرى مزيجا من الحلول والمخارج للأزمة اليمنية نسبة كبيرة منها غير واقعية وقد لا تؤدي لإنهاء الحرب؟

2- كيف تقيمون التسريبات حول تصريحات وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بأن الرياض قد تضطرّ في حال عدم تغيّر المعطيات إلى سحب قواتها من اليمن والتسليم بنصف خسارة بدلاً من خسارة كاملة؟

3- السلطة التي تم تعيينها من قبل قوى العدوان في اليمن، لماذا غيبت عن مفاوضات السلام بين صنعاء والرياض؟

4- كيف تقيمون دور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خصوصا وأن الخبراء يرون أنه بدأ يفقد رصيده لدى صنعاء؟

5- فقدان المبعوث الأممي لحياديته في الحرب بالبلاد، هل سيعجل بتغييره وطرح الأمم المتحدة لمبادرة جديدة للحل؟

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