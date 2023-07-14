المقاومة.. 17 عاما من الجهوزية وتراكم القوة

العالم – استوديو بيروت

فكان تبدلا في موازين القوى وتحول في قدرة الردع وتكريس لمعادلات وقواعد رسمتها المقاومة وفرضتها على عدو، وباتت خيمة على الحدود ترهبه وتزعزع اركان قيادته فكيف بحرب كبرى يخوضها.

وفيما يتعلق بالحرب التي غيرت وجه المنطقة وكيفية تمكن الحرب الغير متوازية وغير متوازنة بأي وجه من الوجوه بأن تبدل الاهداف الى اهداف عكسية، اكد ناصر قنديل رئيس تحرير جريدة البناء اللبنانية، ان ذلك حدث بنتيجة خطة وليست فقط بحصيلة تداعيات الحرب الموضوعية بذاتها، ومن يسمع الشهيد الحاج عماد مغنية والذي هو قائد هذا النصر -كما قال سماحة السيد حسن نصر الله واسماه بقائد النصرين-، وهو يشرح لكوادر وضباط المقاومة مفاهيم الاداء العسكري ويقول:" ان الذي يقاتل فينا هو الروح"، ونعتقد ان المقاومة نجحت في نقل المعركة الى الى معركة بين الارواح، اي الروح التي تقاتل على ضفة المقاومة والروح التي تقاتل على ضفة العدو وحيّدت قوه النار كعامل تاريخي اعتبر انه هو الذي يصنع نتائج الحروب".

كما بحث البرنامج في موضوع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في يوم انطلاق حرب تموز مع كلمة السيد حسن نصر الله، حيث كان هنالك الاف التغريدات التي تؤيد المقاومة والتي تقول انها مستعدة لتقديم كل غالي ونفيس.

واستعرض البرنامج تغريده بيري ابو صعب على موقع تويتر حيث قال:" انجاز نصر تموز تم الحفاظ عليه وتم تطويره من خلال تعزيز معادلة الردع والمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".

كما غرّد"ماجد عيد"على تويتر قائلا:" كم قوي في هذه الدنيا يملك تواضع السيد ومقاومته يجب عدم المن على الغير باننا حمينا ودافعنا، فهذا واجبنا، فلنتعلم جميعا من هذا السيد الهاشمي، كلما ازددنا قوة يجب ان نزداد تواضعا".

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لبدء حرب تموز قائلا:"والأمم المتحدة ساكتة ‏والعالم كله ساكت وهذه أرض لبنانية محتلة وهذا كان قبل الخيم، قبل الخيم، ولذلك بعض الناس يقولون: انتم نصبتم خيم، جاء الإسرائيلي ضم الغجر، هؤلاء لا يُتابعون إذا أحسنا ‏الظن بهم نقول لا يتابعون، وإذا أردنا نرفع الوتيرة (نثقل الطحشة) نقول جهلة لا يعرفون، أصلا لا يعنيهم ‏هذا الموضوع شيئاً.‏كلا، نصب الخيم صار عندما كانوا الجماعة ( الإسرائيليون) خالصين، لكن في الأيام الأخيرة صار واضح أنهم ضموا وانتهوا وكل ‏الاجراءات قاموا بها.‏هنا ما هي قيمة الخيم؟ قيمة الخيم أنها أضاءت من جديد على كل الوضع على الحدود، لماذا؟ لأنه صار ‏هناك أمر الإسرائيلي يعتبر أنه يمسّه، عندما يمسّه طبعا الأمم المتحدة ستتحرك، الأمريكان، الدول ‏الغربية، المجتمع الدولي، نحن نريد أنه يا عالم هنا توجد مشكلة تحتاج إلى حل، 17 سنة في مشكلة لم تحل".

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