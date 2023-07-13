بايدن والمراهنة على الإطاحة بحكومة نتنياهو

العالم - قلم رصاص

في البداية مع جوناثان إس توبين، وهو رئيس تحرير وكالة الأخبار اليهودية التابعة للمعهد اليهودي الأميركي كتب في الوكالة نفسها مقالا تحت عنوان "نتنياهو لا يزال في السلطة.. هل يستطيع بايدن قول الشيء نفسه؟"

وجاء في المقال: إدعى الرئيس جو بايدن في مقابلة له مع قناة السي إن إن، أن الدولة اليهودية تديرها واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً رآها على الإطلاق، بايدن أمضى عام 2023 وهو يفعل كل ما بوسعه لتقويض سلطة رئيس الوزراء ومساعدة أولئك الذين يسعون للإطاحة بحكومته.

وأضاف أن: دعم بايدن المقاومة ضد "بيبي" الذي قضى الأشهر الستة الماضية في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي مثير للسخرية للغاية، بالنظر إلى موقف الحزب الديمقراطي من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين يعتبرون بايدن رئيسا غير شرعي.

وختم: من الواضح أنما بايدن يأمل أن ينجح خصوم نتنياهو إلى جانب التلميح إلى أن نتنياهو تحت رحمة عناصر حكومته الأكثر يمينية هو تقييم خاطئ تماما.. نتنياهو هو صاحب القرار في القدس، بالنظر إلى مشاكل بايدن الواضحة في تأكيد سيطرته على إدارته ومشاكله اليومية في التعبير عن نفسه بطريقة لا تلفت الانتباه إلى سنه.. هل يمكن أن يكون الشيء نفسه.

ويرافقنا في هذه الحلقة من رام الله أمين عام المبادرة الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي.

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