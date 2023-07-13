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واشنطن: كييف تسلمت ذخائر عنقودية أمريكية

واشنطن: كييف تسلمت ذخائر عنقودية أمريكية
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف مدير العمليات بهيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، أن كييف تلقت ذخائر عنقودية ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما أيضا من دول أخرى، وتم نقلها في وقت سابق عبر دولة ثالثة.

العالم-الامريكيتان

وقال سيمز في تصريح للصحفيين: "هناك بعض (الذخائر العنقودية ) التي تم نقلها في وقت سابق من الولايات المتحدة وبلدان أخرى عبر دولة ثالثة"، وشدّد على أن هذه القذائف قد تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا.

يشار إلى أنه في 7 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نقل ذخائر عنقودية أمريكية إلى كييف.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد أن نسبة من 5% إلى 14% من تلك القنابل قد لا تنفجر على الإطلاق، لأنها كانت مخزنة في المستودعات لفترة طويلة، وهذا يعني أن هذه الذخائر ستشكل تهديدا لحياة السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد في وقت سابق أنه في حال زوّدت الولايات المتحدة كييف بالذخائر العنقودية، فسيتعين على القوات المسلحة الروسية استخدام أسلحة مماثلة ضد الجيش الأوكراني كرد فعل.

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