الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الروسية ترد على التصريحات الامريكية حول الذخائر العنقودية

السفارة الروسية ترد على التصريحات الامريكية حول الذخائر العنقودية
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول استخدام أوكرانيا الحذر للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.

العالم-روسيا

وقالت السفارة في بيانها: مثل هذه التصريحات من المسؤولين الأمريكيين محاولة خرقاء لتبرير أفعالهم الاستفزازية. كل من يتابع تطور النزاع يعرف أن كييف تستخدم المساعدات الأمريكية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا والقضاء على أكبر عدد ممكن من الروس.

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, أكدت السفارة الروسية أنها لن تتوقع عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأوكرانيون، عندما يبدأ مجرمو كييف في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وتابع: مما لا شك فيه أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بأي قيود عند اختيار الأهداف، لأنها في حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على تحقيق النجاح على الجبهة.

وأكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف.

روابط ذات صلة

روسيا: يجب عدم تسييس موضوع المساعدات الإنسانية بشان سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قادة المحتجين ضد نتنياهو: 'إسرائيل' تتجه نحو الهاوية

السفارة الروسية ترد على التصريحات الامريكية حول الذخائر العنقودية

رئيسي يؤكد اهمية العلاقات مع دول القارة الافريقية

سوريا تسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر "باب الهوى" للمساعدات

العراق… القاء القبض على القاضي الشرعي العام لتنظيم "داعش"

الأمم المتحدة تحث كوريا الشمالية على ضمان سلامة مواقعها النووية