السفارة الروسية ترد على التصريحات الامريكية حول الذخائر العنقودية

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وقالت السفارة في بيانها: مثل هذه التصريحات من المسؤولين الأمريكيين محاولة خرقاء لتبرير أفعالهم الاستفزازية. كل من يتابع تطور النزاع يعرف أن كييف تستخدم المساعدات الأمريكية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا والقضاء على أكبر عدد ممكن من الروس.

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, أكدت السفارة الروسية أنها لن تتوقع عدد الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأوكرانيون، عندما يبدأ مجرمو كييف في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وتابع: مما لا شك فيه أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بأي قيود عند اختيار الأهداف، لأنها في حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على تحقيق النجاح على الجبهة.

وأكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف.