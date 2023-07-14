الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صور أقمار صناعية تكشف تغير لون محيطات الأرض

صور أقمار صناعية تكشف تغير لون محيطات الأرض
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

وجد باحثون أمريكيون وبريطانيون بعد تحليل صور الأقمار الصناعية لعقدين من الزمن أن محيطات الأرض تزداد خضرة، ما قد يعكس تأثير تغير المناخ على مجموعات العوالق النباتية مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

العالم - منوعات

تستخدم الميكروبات الدقيقة الكلوروفيل الأخضر لعملية التمثيل الضوئي، لذلك كلما زاد عددها، أصبح موطنها أكثر خضرة، فمن المحتمل أن يكون لارتفاع تركيزات العوالق النباتية تأثيرات غير مباشرة على النظم البيئية للمحيطات.

نحن نشهد تأثيرات حادة قصيرة المدى للزيادات التي تسببها الحرارة في العوالق النباتية، إذ أن التزايد السكاني المفاجئ يحرم محيطهم من الأكسجين، ما يخلق مناطق ميتة ناقصة التأكسد لا تستطيع جميع الحيوانات النجاة منها، ويوجد أيضًا عواقب طويلة المدى، والتي لم نفهمها بعد، بسبب مقدار البيانات المتوافرة لاكتشافها.

هذا لا يعني أن العوالق النباتية هي السبب الوحيد الذي يجعل المحيط أكثر خضرة، إذ أن تحليل العلماء يبجث في كيفية استجابة النظم الإيكولوجية للمحيطات لتغير المناخ.

كان تخضير المحيط ملحوظًا بشكل خاص حول خط الاستواء، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلتي "ناتشور" و"ساينس أليرت" العلميتين.

تمتص العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون، لذا يمكن اعتبار أعدادها المتزايدة "بالوعة كربون قيمة".

ولكن نظرًا لأنها يمكن أن تغير الكثير من بيئتها، فمن المحتمل أيضًا أن تؤدي الزيادة في الأعداد إلى تغييرات في الموارد مثل مصايد الأسماك.

مهما كان معنى "تخضير المحيط"، يبدو أنه يحدث بالفعل، إذ أكدت أحدث الأبحاث أنه قد بدأ قبل عشر سنوات من الآن.

وكتب الباحثون: "إجمالاً، تشير هذه النتائج إلى أن تأثيرات تغير المناخ مؤثرة بالفعل في النظم البيئية للميكروبات البحرية السطحية، لكن لم يتم اكتشافها بعد".

روابط ذات صلة

شاهد..القمر الصناعي الايراني "خيام" يرسل صورا عن المسجد الحرام أثناء الحج

خسائر 2022.. الأرض فقدت مساحة ملعب كرة قدم من الغابات كل 5 ثوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشري يحمل الدبيبة مسؤولية سلامة اعضاء مجلس الدولة

حركة النهضة تنفي اي مفاوضات لها مع الحكومة التوسية

الأمم المتحدة: عام 2030 قد يكتب كلمة النهاية لفيروس "الإيدز"

برشلونة يحول عشب كامب نو إلى مجوهرات

في السعودية.. استزراع الاسماك بين قمم الجبال الشاهقة

صور أقمار صناعية تكشف تغير لون محيطات الأرض