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باحث في الشؤون الاقليمية: نصرالله رسم معادلة الردع الحالية

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الباحث في الشؤون الاقليمية الدكتور وسيم بزي أن السيد حسن نصرالله استخدم ذكرى حرب تموز واعاد تدوير أهميتها ووظفها واسقطها على اللحظة الاستراتيجية الحالية في ظل استمرار كل مندرجات المواجهة التي شكلت حرب تموز عاملا فاصلا في مساره.

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف أن هذا الابداع في خطاب السيد نصرالله شكل جولة جديدة من جولات معركة كي الوعي والحرب النفسية والحرص دائما على دائما والوفاء لقواعد الاشتباك ومعادلات الردع، مشيرا الى أن هذا هو دليل بعد أن اصبحت شخصية السيد حسن نصرالله مشبعة بهذا المسار الطويل من عوامل وأسرار المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

الدكتور وسيم بزي أكد أن السيد حسن نصرالله في خطابه بمناسبة ذكرى حرب تموز رسم معادلة الردع الحالية بعد التطرق الى كل ما يتعلق بالبر اللبناني في الخطاب الاستراتيجي.

وأشار الى أن الاعلام الإسرائيلي كان قد تطرق الى تاثير كلمة السيد نصرالله وأكد أن الامين العام لحزب الله اظهرنا ضعفاء مؤكدا أن معادلة الردع محمية ومثبتة لكن يجب أن يتم إدخال عناصر اضافية دوما على المعادلة لتواكب التطورات.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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