باحث في الشؤون الاقليمية: نصرالله رسم معادلة الردع الحالية

العالم - مع الحدث

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف أن هذا الابداع في خطاب السيد نصرالله شكل جولة جديدة من جولات معركة كي الوعي والحرب النفسية والحرص دائما على دائما والوفاء لقواعد الاشتباك ومعادلات الردع، مشيرا الى أن هذا هو دليل بعد أن اصبحت شخصية السيد حسن نصرالله مشبعة بهذا المسار الطويل من عوامل وأسرار المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

الدكتور وسيم بزي أكد أن السيد حسن نصرالله في خطابه بمناسبة ذكرى حرب تموز رسم معادلة الردع الحالية بعد التطرق الى كل ما يتعلق بالبر اللبناني في الخطاب الاستراتيجي.

وأشار الى أن الاعلام الإسرائيلي كان قد تطرق الى تاثير كلمة السيد نصرالله وأكد أن الامين العام لحزب الله اظهرنا ضعفاء مؤكدا أن معادلة الردع محمية ومثبتة لكن يجب أن يتم إدخال عناصر اضافية دوما على المعادلة لتواكب التطورات.

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