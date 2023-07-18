شاهد رحلة سفينة 'حنظلة' التضامنية مع غزة في ميناء بريستول البريطاني

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا الى أن سفينة حنظلة هي واحدة من سفن أخرى ضمن اسطول الحرية الذي نظمته اكثر من١٢ سنة بهدف كسر الحصار، وأن سفينة حنظلة تقف الان في ميناء بريستون البريطاني وقد اتت منذ 10 ايام الى الميناء بعد ان ابحرت من النرويج واوسلو وصولا الى اسكتلندا ومن بعدها الى ويلز.

ولفتت مراسلتنا الى إقامة الكثير من الفعاليات التي أقامها القائمون على هذا المشروع في البرنامج، وذلك من اجل التعريف على ما يجري مع اهلنا في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة التي تعاني من الحصار لمدة 15 عاما واكثر. بالاضافة الى العديد من الفعاليات الثقافية وكان هنالك عرض لفيلم وثائقي من اجل التعريف لهذه المعاناة.

وتمكث سفينة «حنظلة» التضامنية مع غزة في ميناء بريستول البريطاني في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتنظم رحلة السفينة تحت عنوان «تحالف أسطول الحرية»، بهدف زيادة الضغط الشعبي على الكيان الاسرائيلي ولتوفير الدعم في المجتمعات الأوروبية من أجل كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

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