عودة ايران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في 'أوبك'

العالم- ايران

وكانت ايران قد انتجت يوميا مليونين و698 الف برميل في شهر مايو الماضي ايضا.

وتأتي السعودية حاليا في مقدمة الدول المنتجة للنفط في اوبك بتسعة ملايينو998 الف برميل في اليوم ومن ثم العراق بأربعة ملايين و181 الف برميل يوميا ، تليه الامارات بمليونين و894 الف برميل في اليوم.

وكانت ايران تحتل المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في اوبك قبل الحظر الاميركي في عام 2018 .

والدول الـ 13 الاعضاء في اوبك هي الجزائر و انغولا وكونغو وغينيا والغابون وايران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والامارات وفنزويلا.