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عودة ايران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في 'أوبك'

عودة ايران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في 'أوبك'
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أظهرت أحدث تقارير منظمة اوبك ان انتاج ايران من النفط بلغ مليونين و754 الف برميل يوميا في شهر يونيو الماضي لتعود ايران بذلك الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في اوبك بعد ان كانت الكويت قد احتلت هذه المرتبة لفترة سنة و 7 أشهر.

العالم- ايران

وكانت ايران قد انتجت يوميا مليونين و698 الف برميل في شهر مايو الماضي ايضا.

وتأتي السعودية حاليا في مقدمة الدول المنتجة للنفط في اوبك بتسعة ملايينو998 الف برميل في اليوم ومن ثم العراق بأربعة ملايين و181 الف برميل يوميا ، تليه الامارات بمليونين و894 الف برميل في اليوم.

وكانت ايران تحتل المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في اوبك قبل الحظر الاميركي في عام 2018 .

والدول الـ 13 الاعضاء في اوبك هي الجزائر و انغولا وكونغو وغينيا والغابون وايران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والامارات وفنزويلا.

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عودة ايران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في 'أوبك'

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