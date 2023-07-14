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العراق يعلق على اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار التصدي للكراهية الدينية

العراق يعلق على اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار التصدي للكراهية الدينية
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "التصدي للكراهيَّة الدينيَّة التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف".

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان: إن" مشروع القرار جاء بعد مطالبة العراق بعدم تكرار ظاهرة حرق وتدنيس القرآن الكريم، وكان لرسالة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستانيّ، التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور مهم وإيجابي في محاربة هذا الفكرِ المُتطرِّف الذي يؤدّي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويَّة ومنها القرآن الكريم، ودعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ لبحث أهم الإجراءات بشأن الإساءة التي وجِّهَت للمُصحَف الشريف"، لافتة إلى، أن" مجلس حقوق الإنسان اعتمد القرار المذكور استجابةً لطلب مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، لبحث موضوع التدنيس المتكرر للقرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية".

وأشارت إلى، أن" الحكومة العراقيَّة أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتكرار ظاهرة حرق وتدنيس القرآن الكريم، وأكَّدت على أنَّ هذه الأعمال تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلميّ والقيم الديمقراطية، وتمثل تحريضاً على الكراهيَّة والعنصريَّة، وتعيق الجُهُود الدوليَّة الراميَّة لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، وتقوّض الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول".

وأكدت الوزارة دعوة العراق لـ" مجلس حقوق الإنسان في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء في جنيف، إلى تحمل مسؤولياته القانونيَّة والأخلاقيَّة من خلال وضع الأطر القانونيَّة لتجريم هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن مكان حدوثها أو هوية مرتكبيها".

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