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هرتسوغ يعرب عن قلقه ازاء النية لحرق التوراة في السويد

هرتسوغ يعرب عن قلقه ازاء النية لحرق التوراة في السويد
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

استنكر رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ سماح القضاء السويدي بحرق التوراة أمام سفارة الكيان في ستوكهولم اليوم السبت.

العالم - الاحتلال

وحسب وكالة معا قال هرتسوغ في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، يوم الجمعة: " قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن على "إسرائيل" أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".

ويشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام سفارة الإحتلال في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.

وحتى الآن، لا يعرف بالضبط هوية الشخص الذي أراد حرق التوراة، لكن يبدو أنه يهدف إلى تحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير الذي دفع السلطات إلى الموافقة على حرق المصحف، وفق موقع "NEWS 24" الإسرائيلي.

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