ما رأيكم بالجولة الإفريقية للرئيس رئيسي واستثمار فرص التعاون؟

العالم - ما رأيكم

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق د.هادي أفقهي إن زيارة الرئيس الإيراني إلى إفريقيا تأتي استكمالا لتوسيع العلاقات والانفتاح على دول العالم.. وقال: إن 21 اتفاقية تفاهم وتعاون مع هذه الدول الثلاث ستكون فاتحة وبادرة خير إلى استكمال المواضيع، وتشجيع القطاع الخاص الذي كان يرافق السيد الرئيس في هذه الجولة.

كما وقال الباحث السياسي إدريس إحميد إن إيران تسعى لتطوير علاقتها ومد جسور التعاون مع القارة الإفريقية، معتبرا زيارة الرئيس رئيسي إلى ثلاث دول إفريقية بالكسب الدبلوماسي في ظل صراع دولي كبير ومعطيات جديدة في العالم.

فـ.. ما رأيكم

كيف تقرأ نتائج جولة الرئيس رئيسي الإفريقية واستثمار فرص التعاون مع دولها؟

ماذا يعني التأكيد على أهمية العلاقات مع القاره الإفريقية وعدم إهمال أرض الفرص؟

ما أهميه الانفتاح على هذا العالم الذي لا يقتصر على الغرب ولا يقل عنه بكل المستويات؟

هل نجحت الطهران في الانفتاح على إفريقيا بعد بريكس وشنغهاي رغم الضغوط الأميركية؟