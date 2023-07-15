العالم – غياهب الكيان

ويبحث برنامج"غياهب الكيان" في سبب خيبة آمال الصهاينة من نتائج زيارة الرئيس محمود عباس لمخيم جنين، وكيف يغرق الكيان ببحر الاحتجاجات بظل المخاوف من المواجهات العنيفة؟ وكيف يجري الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة والذي يشهد توترا بفعل الاعتداءات الاحتلال على الاراضي اللبنانية، حيث دعا ايتمار بن غفير وزير الأمن الصهيوني جيش الإحتلال لمهاجمة خيمة حزب الله في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفيما يتعلق بدعوة بن غفير جيش الاحتلال بمهاجمة خيمة حزب الله وإزالتها بالقوة، وهل باستطاعته ذلك، أكد المتابع للشان الاسرائيلي محمد عواضه، بانه ليس غريبا على بن غفير هذا النوع من التصريحات ومعروف عنه بأنه يمارس نوعا من الشعبوية ولا يستند اليه تقدير امني او تقدير سياسي، بل انه يحاكي بشكل دائم الجمهور المتطرف الذي منحه أصواته، وهو يعمل على هذا العصب وعلى هذا النوع من التطرف، لذلك يطلق دائما تصريحات متهور بها، حيث يوصف على مستوى الاعلام الاسرائيلي ومن اكثر من مسؤول سياسي اسرائيلي طالب بوضع حد لتغريدات بن غفير التي تدخل الامور في مجال سيء جدا".

كما يسلط البرنامج الضوء على توقف الاعلام الاسرائيلي عند المواقف التي اطلقها السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله في ذكرى بداية حرب تموز عام 2006 والمستوى العالي من التأكيد على مواجهه المقاومة لاعتداءات العدو على الحدود بشأن قرية الغجر المحتلة والخيمة في مزارع شبعا.

كما يلقي برنامج الضوء على مقولة:"أوهن من بيت العنكبوت"، التي وردت على لسان السيد حسن نصر الله والتي تتحقق اليوم في الكيان الذي ينهار بفعل الانقسامات وتاكل قدره الردع في ظل ما يدري يجري على الحدود مع لبنان.

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