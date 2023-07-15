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فيديو/إجلاء المئات في جزيرة لا بالما الإسبانية بسبب حريق غابات

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، إن نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية أجبر ما لا يقل 500 على إخلاء منازلهم في أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.

العالم- اوروبا

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءاً من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، اليوم السبت، إن 11 منزلاً على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق.

وذكر كلافيخو للصحافيين في لا بالما "عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء ربما يتجاوز الألف. يتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية".

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