قوات الاحتلال تطلق قنابل غازية تجاه صحفيين جنوب لبنان

وأصيب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في رجله إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية، وطالبت قوات الإحتلال الصحفيين بمغادرة المنطقة رغم تواجدهم خلف ما يسمى خط الإنسحاب في مزارع شبعا..

إلى ذلك، أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أنّه ليس هناك ما يسمى خطّ الإنسحاب ولا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من الاراضي اللبنانية ومن حق اللبنانيين الوضول اليها.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار في الهواء، وألقت قنبلة صوتية باتجاه مراسل لبناني عند الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أقدم لبنانيون على نزع كاميرات تجسس اسرائيلية من السياج الحدودي.

وألقت قوات الاحتلال، الجمعة، قنبلة صوتية وأطلقت عدة عيارات نارية في الهواء بالقرب من مراسل احدى القنوات اللبنانية ، أثناء إجرائه تقريرا حول حرب تموز الفين وستة بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

اهالي المنطقة استنكروا الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة وكذلك موقف الامم المتحدة وقوات اليونيفيلّ، التابعة لها، والتي لا تقوم بدورها الذي انتدبت له وهو حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية.

واعتبر الاهالي ان اليونيفيل تحمي جنود الاحتلال ولا تحمي المواطنين العزل، كما حصل في مواجهات كفرشوبا وقبلها مواجهات بوابة مزارع شبعا وبسطرة على تخوم المزارع اللبنانية المحتلة.

وطالب الاهالي الدولة اللبنانية بالتهديد باعادة النظر بوجود قوات اليونفيل والضغط عل الكيان الاسرائيلي لتطبيق فعلي للقرار 17001 الذي ينص على الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والقرار 425 الذي ينص صراحة على الانسحاب من كل الاراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها.