تحذير أممي يدعو العالم إلى الاستعداد لموجات حرّ أکثر شدة وخطورة

العالم - خاص بالعالم

المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة أعلنت أن عدد موجات الحر المتزامنة زاد ستة أضعاف منذ الثمانینیات وأنه لیس هناك إلى مؤشر علی أن هذا المنحی سیتراجع محذرة من تأثیر خطر لهذه الموجات علی صحة الناس وسبل عیشهم.



وقال جون نيرن خبير لدى منظمة الأمم المتحدة العالمية للأرصاد الجوية:"نشهد نموا مستمرا في تواتر موجات الحر ومدتها وشدتها، وهذا يتفق تماما مع علم الاحتباس الحراري وتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. يحتاج العالم إلى الاستعداد لموجات حر أکثر شدة".



موجات القیظ یتوقع أن تزداد حدة فی دول عدة فی أوروبا وأمیرکا الشمالیة وآسیا وشمال إفریقیا وحوض البحر الأبیض المتوسط متجاوزة الأربعين درجة مئویة في معظمها والخمسين درجة في بعضها.

فی الیونان التي تضربها موجة حر مذ أيام وحرارة تجاوزت أربعة وأربعين درجة مئویة لا زال عناصر الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات قرب العاصمة أثینا وذلك بعد عمليات إجلاء طالت الآلاف من السکان من منتجعات ساحلیة طالها القیظ.

الى إيطاليا حيث وضعت عشرون مدینة ضمن الانذار الأحمر من بولزانو عند أقدام جبال الألب وصولا إلی بالیرمو فی صقلیة مرورا بالبندقیة وبولونیا وفلورنسا وروما ونابولی وکالیاری. وقالت وزارة الصحة إن 'الانذار الأحمر یشیر إلی وضع طوارئ مع انعکاسات سلبیة محتملة حتی علی صحة الأفراد السلیمین والنشطین'،



وقال بانو ساريستو ، قائد فريق وحدة الطوارئ الصحية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر:"موجات الحر قاتل غير مرئي.

في السنوات العشر الماضية لقي أكثر من اربعمئة ألف شخص حتفهم بسبب المناخ والكوارث المتعلقة بالطقس، الأطفال الرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون لخطر خاص.



وفي إسبانیا التي شهدت موجة حر قاسیة سیبقی الانذار الأحمر قائما فی مناطق اراغون شمالا وبالیار شرقا وکاتالونیا فی الشمال الشرقی. وقالت مصلحة الأرصاد الجویة إن هذه الحرارة أعلی بعشر إلی خمس عشر درجة مئویة من المعدلات الموسمیة.

الیابان أصدرت تحذیرات من ضربات شمس محتملة فی اثنين وثلاثين من مناطقها السبعة والأربعين التی تشهد حرارة تقترب من مستواها القیاسی المطلق الذي تخطى الإحدى والأربعين درجة مئویة.



إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية كشفت بأن الجزائر العاصمة سجلت رقما قياسيا لدرجة الحرارة بلغت ما يقارب ثمانية وأربعين درجة مئوية بينما وصلت إلى 50 درجة في عديد من المناطق الصحراوية جنوبي البلاد.

وسجلت ولاية توزر جنوبي تونس درجة حرارة وصلت الى سبعة وخمسين درجة حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.

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