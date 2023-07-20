التعديلات القضائية في الكيان الإسرائيلي.. تهديد جديد من جنود الإحتياط

العالم - خاص بالعالم

وانطلق المحتجون في المسيرة على طول طريق رود واحد السريع. ويخطط المتظاهرون التجمع خارج الكنيست بالتزامن مع بدء التصويت لإقرار مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات السلطة التنفيذية.



جنود الاحتياط في جيش الاحتلال شارك العديد منهم في هذه المسيرة، وهددوا برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة في خطتها لإقرار التعديلات القضائية. واكد منظمو الاحتجاجات ان لديهم ثلاثمئة رسالة من أطباء عسكريين أكدوا فيها عدم امتثالهم للخدمة العسكرية إذا أقرت هذه التعديلات.

الى جانب750 عسكريا من جنود الاحتياط في الوحدات الخاصة. ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط اهتماما خاصا من أبرز وحدات الجيش، وحذر كبار مسؤولي الحرب في الكيان الإسرائيلي من أن الاحتجاجات قد تشكل تهديدا لما اسموه بالامن القومي الإسرائيلي.



في هذا السياق اعلنت لجنة العدل النيابية في الكنيست اقرار إجراء اساسيا في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو. وقالت اللجنة إنها أقرت بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة إلغاء بند المعقولية.

وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في كيان الاحتلال، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.

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