قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام المدن والبلدات والقرى الفلسطينية بشكل يومي وتعتقل وتُصيب وتقتل العشرات من المدنيين، وسط صمت عربي ودولي مريبين.