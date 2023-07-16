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جولة رئيسي الافريقية .. فرص جديدة ونقطة تحول استثنائية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

تكللت جولة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى 3 دول افريقية (كينيا واوغندا وزيمبابوي)، بتوقيع عشرات الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتكنولوجية عدا عن الاستقبال الشعبي الحار، هل تنجح سياسة توسيع العلاقات التجارية الايرانية الى دول جديدة، بكسر الضغوط الغربية على ايران.

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