الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

'حميدتي' يشكّل لجنة تشاورية مع قوى سياسية وحركات مسلحة بالسودان

'حميدتي' يشكّل لجنة تشاورية مع قوى سياسية وحركات مسلحة بالسودان
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، "تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان، للتشاور معهم بشأن أزمة البلاد المستمرة منذ 3 أشهر".

العالم - السودان

وأضاف الى ان ذلك "التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظرا إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة".

وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت جهات عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

فيما نجحت محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن بين ممثلي الجانبين في مدينة جدة السعودية في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن لم يتم التقيد به.

روابط ذات صلة

البرهان: نرفض إدخال قوات 'ايساف' دون موافقة حكومتنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. حب الحسين يجمع المواكب العراقية والايراني لخدمة الزوار

'حميدتي' يشكّل لجنة تشاورية مع قوى سياسية وحركات مسلحة بالسودان

سوريا.. ندعم قرارات قمة القاهرة بشأن السودان

'تبون' يصل الدوحة في زيارة تستغرق يومين + فيديو

ما هي تداعيات الاحتكاكات الامريكية الروسية في سماء سوريا؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 16-07-2023