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384 ألف مستوطن يتظاهرون .. ونتنياهو يسقط أرضاً فاقداً الوعي!

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

للأسبوع 28.. تظاهر مستوطنون اسرائيليون ضد التعديلات القضائية، وهددوا حكومة نتنياهو بتصعيد "لاتحمد عقباه" إذا لم تتراجع، في ذات الوقت، سقط نتنياهو مغميا عليه في بيته "بحسب بيان لمكتبه"ونقل الى المشفى ليعلن مكتبه بأنه مصاب بالجفاف.

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384 ألف مستوطن يتظاهرون .. ونتنياهو يسقط أرضاً فاقداً الوعي!