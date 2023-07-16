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مسؤولة أممية تحذر من صراعات جديدة في افريقيا بسبب "الإرهاب"

مسؤولة أممية تحذر من صراعات جديدة في افريقيا بسبب
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن العالم يواجه أزمات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة لجائحة كورونا، والتغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية.

العالم - افريقيا

وأوضحت خلال كلمتها في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية "نيباد"، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، أن "الساحة الإفريقية تشهد صراعات جديدة بسبب الإرهاب، والتي نتج عنها العديد من اللاجئين".

وأضافت أن جيلا من الشباب والنساء يعيش في حالة قلق من المستقبل غير الواضح، منوهة أن القادة الأفارقة يواجهون إلى جانب ذلك، التحديات المناخية.

واعتبرت أن "إفريقيا مصدر الحلول للتحديات التي يواجهها الكوكب"، لافتة إلى الدعم الكامل المقدم من الأمم المتحدة للقارة السمراء.

وأشارت إلى أن الحلول الإفريقية للتحديات ستكون أكثر من مجرد شعار، معقبة: "اليوم ستجري مناقشة العديد من الأمور، منها الإصلاحات داخل الاتحاد الإفريقي، والحوكمة، فالأمم المتحدة ستدعم القارة في إطار رؤية 2063".

واستطردت: "أنا سيدة إفريقية نيجيرية، وأم لـ6 أطفال، وجدة أيضا، فأنا معنية بالتغيرات الجيلية في القارة السمراء، والعالم يلقي أنظاره علينا، وعلينا منع التفرق بين الدول الإفريقية".

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مسؤولة أممية تحذر من صراعات جديدة في افريقيا بسبب "الإرهاب"

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