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العراق/محتجون من التيار الصدري يغلقون عدداً من مقرات حزب الدعوة

العراق/محتجون من التيار الصدري يغلقون عدداً من مقرات حزب الدعوة
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قام محتجون تابعون للتيار الصدري، بغلق عدد من مقرات حزب الدعوة الاسلامية، في عدد من المحافظات العراقية، ليلة أمس السبت وفجر اليوم الاحد.

العالم- العراق

واقتحم انصار التيار الصدري مقتدى الصدر، حسب مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقرات لحزب الدعوة الاسلامية، الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في عدد من المحافظات العراقية وسط وجنوبي البلاد، مثل البصرة وذي قار وكربلاء والنجف وديالى وبغداد.

جاء ذلك، بعد تغريدة للقيادي في التيار الصدري ورئيس الكتلة الصدرية السابق، حسن العذاري، يوم السبت (15 تموز 2023) قال فيها: "انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور".

حسن العذاري، نوّه إلى أنه "إذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات برائتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم اتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة، مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء".

واصدر حزب الدعوة الإسلامية بيانا اكد فيه "ان المرجعين الكبيرين الصدرين الشهيدين - رضوان الله تعالى عليهما - هما صفحة مشرقة في تاريخ هذه الامة والوطن بعلمهما ومواقفهما وجهادهما وتضحياتهما.

واضاف البيان "ندعو مجلس النواب الى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والاحياء انسجاما مع الدستور."

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