الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير التعليم العالي السوري يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون العلمي

وزير التعليم العالي السوري يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون العلمي
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم مع سفير إيران في دمشق حسين أكبري علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والمحاور المتعلقة بالمنح الدراسية المتبادلة، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية، وإمكانية استئناف وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

العالم- سورية

وأكد الوزير إبراهيم أهمية التبادل العلمي والبحثي، وتعزيز مسارات التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الجامعية ولا سيما التخصصية منها، لتطوير بيئة التفاهم وفق السياقات المعتمدة.

ولفت إلى ضرورة تطوير البرنامج التنفيذي بين البلدين وتفعيله لجهة تطوير الكوادر وتبادل الخبرات العلمية الطبية، وزيادة المنح ومعالجة قضايا الطلاب السوريين والإيرانيين، مبيناً أهمية الاستفادة من التطورات التي تشهدها إيران على المستوى العلمي والبحثي والطبي وبعض الاختصاصات الدقيقة.

بدوره أكد السفير أكبري أهمية العلاقات السورية الإيرانية التي تشهد تطوراً ملحوظاً على كل الأصعدة، وضرورة التركيز على العلاقات العلمية والبحثية والصحية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن لدى الجانب الإيراني خطةً شاملةً للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبعض الاختصاصات الدقيقة وزيادة المنح.

روابط ذات صلة

بشار الأسد يحدد التحدي الاكبر امام سوريا والعراق

الأسد والسوداني يشددان على ضرورة تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الداخلية العراقية تعلن ضبط مكان لتصنيع المخدرات في محافظة المثنى

شاهد بالفيديو.. أخر سفينة تغادر أوكرانيا ومصير صادرات الحبوب علی المحك

شاهد بالفيديو.. ناقوس الخطر يئن في الحسكة نتيجة تلوث مياه الشرب

شاهد..الرئيس الشيشاني ينشر لقطات جديدة لأسرى أوكرانيين من كتيبة "أيدار" النازية

وزير التعليم العالي السوري يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون العلمي

الجيش السوداني يقصف أهدافا تابعة للدعم السريع في الخرطوم