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اندلاع حريق في غابة بالقرب من محطة "أكويو" النووية في تركيا

اندلاع حريق في غابة بالقرب من محطة
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية، أن حريق غابات اندلع ليل الاثنين في محافظة مرسين التركية في جنوب البلاد، في قرية تبعد 40 كيلومترا من موقع بناء محطة "أكويو" النووية.

العالم-تركيا

ونشرت الوزارة مشاهد لمروحية تسقط مياه على غابة محترقة على "تويتر"، وعلقت: "حريق غابات في قرية جولنار بمحافظة مرسين يتم إخماده بلا توقف من قبل رجال الإطفاء والمروحيات القادرة على التحليق ليلا".

وتقع قرية جولنار على بعد حوالي 40 كيلومترا من موقع بناء المحطة النووية.

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010.

وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

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اندلاع حريق في غابة بالقرب من محطة "أكويو" النووية في تركيا

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