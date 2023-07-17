مسيرات بحرية تنفذ هجوماً على جسر القرم.. شاهد الرد الروسي

روسيا اتهمت رسميا اوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم. لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قالت في بيان: ان ما حدث على جسر القرم فجر 17 من حزيران/ يوليو هو هجوم إرهابي نفذ بمسيرتين بحريتين أوكرانيتين. مشيرة الى رفع قضية جنائية على خلفية الحادث، وقالت ان المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

الخارجية الروسية بدورها، قالت أن الهجوم الأخير نفذه نظام كييف. المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة بالتورط في الهجوم، وقالت ان المسؤولين الاوكرانيين يتخذون القرارات بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وسياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. واضافت ان البلدين مسؤولان عن كيان دولة إرهابي، على حد وصفها.

وعلى خلاف الهجوم السابق، اقرت كييف بمسؤوليتها عن الهجوم بحسب الاعلام المحلي الرسمي، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر امني اوكراني قوله ان الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء الهجوم على جسر القرم، مؤكدا انه نفذ بواسطة مسيّرات بحرية.

وفي جديد المعارك المتواصلة على الجبهتين الشرقية والجنوبية للبلاد، استعادت اوكرانيا السيطرة على سبعة كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت خلال الاسبوع الماضي بحسب وزارة الدفاع، فيما اكدت المتحدثة باسم الوزارة هانا ماليار انه منذ بدء الهجوم المضاد سيطرت قوات كييف على اكثر من مئتي كيلومتر مربع بينهم واحد وثلاثين كيلومترا مربعا قرب باخموت.

ياتي هذا فيما اقرت ماليار بصعوبة وضع القوات الاوكرانية في خاركيف، وقالت ان قوات بلادها في موقف دفاعي الآن في محور كوبيانسك وسط هجمات روسية شرسة.