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السيد الصدر يتفقد مقار حزبية قُصفت في النجف

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تفقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الاثنين مقر حركة أنصار الله الأوفياء في محافظة النجف الاشرف.

العالم- العراق

وتفقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مقر حركة أنصار الله الأوفياء في محافظة النجف الاشرف والمكان الذي تعرض للإعــتداء رافضاً العنــف واستخدام السـلاح من أي جهة كانت ومطمئناً على سلامة الأهالي.

وقال مصدر أمني قوله اليوم الاثنين إن مسلحين مجهولين فتحوا فجر اليوم (الاثنين) نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر وأنصار الله الأوفياء التابعة للحشد الشعبي وعصائب أهل الحق".

وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا بنادق متوسطة وقاذفات "ار بي جي في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية ما أدى إلى إصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم.

وعلى إثر أعمال القصف هذه، استنفرت السلطات الأمنية في البلاد بتكثيف إجراءاتها وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

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السيد الصدر يتفقد مقار حزبية قُصفت في النجفالسيد الصدر يتفقد مقار حزبية قُصفت في النجف

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السيد الصدر يتفقد مقار حزبية قُصفت في النجف

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