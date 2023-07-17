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سفينة انقاذ اليمن تصل شواطيء الحديدة.. شاهد الفيديو

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد سنوات من تحركات دبلوماسية ومناشدات دولية ومحلية سادها التوتر بين رافض وموافق لعمليات التفريغ، وصلت الى قرب شواطيء الحديدة سفينة انقاذ اليمن للبدء في عمليات التفريغ.

السفينة العملاقه 'نوتيكا' المملوكة للأمم المتحدة أصبحت اليوم مملوكة لحكومة صنعاء بعد ان كلف شرائها ما يقارب 85 مليون دولار، ناهيك عن التكاليف الإجمالية لمشروع نقل مواد النفط الخام من سفينة صافر إلى سفينة اليمن، والتي تزيد عن 130 مليون دولار، لتجنيب اليمن والبحر الأحمر كارثة إنسانية وبيئية كانت على وشك الوقوع.

تفريغ ما يزيد عن مليون برميل من النفط الخام من الناقلة صافر، يستغرق حسب ما أكده الفريق الفني أكثر من ثلاثة أسابيع، خاصة بعد تعطل بعض الأنظمة في السفينة، ما يزيد من مستويات الخطر لا قدر الله.

التخزين وحفظ كمية النفط الخام هي المهمة المؤقتة لسفينة نوتيكا اليمن في ظل عدم الاتفاق على آلية محددة لتصريفها وبيعها وتوزيع العائدات منها.

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سفينة انقاذ اليمن تصل شواطيء الحديدة.. شاهد الفيديو