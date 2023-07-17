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السلطات تأمر بإخلاء المنتجعات

اليونان:حريق كبير يلتهم غابات كوفاراس بالقرب من أثينا

اليونان:حريق كبير يلتهم غابات كوفاراس بالقرب من أثينا
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق كبير في غابات كوفاراس، اليوم الاثنين، على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وأججته سرعة الرياح الشديدة.

العالم _ أوروبا

أشار الدفاع المدني اليوناني في بيان رسمي، إلى صعوبة الحريق الذي أججته الرياح القوية في المنطقة والتي تتراوح سرعتها ما بين 50 – 60 كلم في الساعة.

ولفت إلى أن اليونان حاليا في صلب مرحلة التصدي للحرائق، وأن الظروف الجوية صعبة للغاية وتسهل اندلاع حرائق الغابات.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تشارك سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 رجل إطفاء بينهم فريق يتكون من 30 رجل إطفاء روماني في محاولة إخماد الحريق على جبهتين، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وانتشر الحريق سريعا نحو جنوب منطقة أتيكا، قرب منتجعات لاغونيسي وأنافيسوس وسارونيدا السياحية، وقطعت حركة السير على الطرق المجاورة لكاليفيا التي غطتها سحابة كثيفة من الدخان.

وأمرت السلطات اليونانية بإخلاء العديد من المنتجعات في المنطقة كتدبير وقائي، وطلبت من السكان مغادرة المنطقة فيما تم إخلاء أحد الأديرة.

وذكرت وكالة "آنا" اليونانية، أن حريقا آخر اندلع في منطقة غابات مجاورة لمنتجع لوتراكي، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان المنطقة أيضا كإجراء احترازي، لحين إنهاء فرق الإطفاء عملها

وتشهد اليونان منذ يوم الخميس الماضي موجة حر شديد بلغت فيها درجات الحرارة 44 درجة مئوية في وسط البلاد.

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