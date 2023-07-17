تأكيد ايراني عُماني على الحوار لحل مشاكل المنطقة، وما رسالة استهداف جسر القرم للمرة الثانية؟

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في طهران، اكد امير عبد اللهيان ترحيب دول مجلس التعاون تجاه مبادرة ايران للحوار بين الدول المطلة على الخليج الفارسي إضافة الى اليمن.

بدوره اكد البوسعيدي أنه اذا توفرت الارادة السياسية ستتوفر معها الحلول السلمية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. حمّلت روسيا كييف المسؤولية عن تنفيذ هجوم بمسيرتين بحريتين على جسر القرم فجر اليوم.

ميدانيا أعلنت أوكرانيا تحرير أكثر من مئتي كيلومتر مربع في جنوب وشرق البلاد منذ بدء الهجوم المضاد، وتحدثت عن صعوبات تواجهها قواتها في خاركيف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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