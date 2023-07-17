الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

تأكيد ايراني عُماني على الحوار لحل مشاكل المنطقة، وما رسالة استهداف جسر القرم للمرة الثانية؟

تأكيد ايراني عُماني على الحوار لحل مشاكل المنطقة، وما رسالة استهداف جسر القرم للمرة الثانية؟
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تاكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان اعتماد الدبلوماسية والحوار هو السبيل الافضل لحل المشاكل في المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في طهران، اكد امير عبد اللهيان ترحيب دول مجلس التعاون تجاه مبادرة ايران للحوار بين الدول المطلة على الخليج الفارسي إضافة الى اليمن.

بدوره اكد البوسعيدي أنه اذا توفرت الارادة السياسية ستتوفر معها الحلول السلمية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. حمّلت روسيا كييف المسؤولية عن تنفيذ هجوم بمسيرتين بحريتين على جسر القرم فجر اليوم.

ميدانيا أعلنت أوكرانيا تحرير أكثر من مئتي كيلومتر مربع في جنوب وشرق البلاد منذ بدء الهجوم المضاد، وتحدثت عن صعوبات تواجهها قواتها في خاركيف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.

روابط ذات صلة

طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق نووي مقابل التزام الأطراف الأخرى

شاهد: وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره العماني بطهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شقيقة الزعيم كيم توجه رسالة لاميركا بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

ضابط أمريكي سابق يوضح مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على المدى البعيد

الكاميرون.. مقتل 10 أشخاص في هجوم شنه انفصاليون شمال غرب البلاد

غوتيريش يعرب عن أسفه لإنهاء صفقة الحبوب

رئيسي: مع إحياء 5000 وحدة اقتصادية راكدة ، تم توظيف 118 الف شخص

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. تأكيد ايراني عُماني على الحوار لحل مشاكل المنطقة، وما رسالة استهداف جسر القرم للمرة الثانية؟