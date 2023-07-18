الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية بريطانيا قد يأخذ منصب وزير الدفاع

وزير خارجية بريطانيا قد يأخذ منصب وزير الدفاع
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

قد يحل وزير الخارجية البريطاني، "جيمس كليفرلي"، "مكان بن والاس" في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير أنه قرر التقاعد من منصبه والسياسة.

العالم - اوروبا

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر، أن وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ الآن، آن ماري تريفيليان، قد تخلفه كوزيرة للخارجية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقابلته مع الصحيفة، أنه يعتزم التقاعد من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن بلاده.

وقال والاس: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة". مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.

وذكر أنه يعمل في السياسة منذ 24 عاما، منذ انتخابه في البرلمان الأسكتلندي.

وأضاف: "لأكثر من سبع سنوات، كان لدي ثلاثة هواتف بجوار سريري".

من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر المقبل.

روابط ذات صلة

وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف

الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين تتدرب في بريطانيا على مقاتلات F-16

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية بريطانيا قد يأخذ منصب وزير الدفاع

من تداعيات الاعتقالات السياسية .. الضفة تتفجر والسلطة تبرر

زيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق متعثّرة

هل نعت اللجنة الخماسية بشأن لبنان المبادرة الفرنسية؟

بوتين: الهجوم على جسر القرم "عمل إرهابي" وسيكون ردّنا "قاس"

شاهد بالفيديو.. القنابل العنقودية الأميركية والرد الروسي