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أرانب تغزو منازل فلوريدا!

أرانب تغزو منازل فلوريدا!
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

غزت أرانب "رأس الأسد" (سلالة أرانب تتميز بخصلة مميزة من الفراء الطويل بين وحول الأذنين) الشوارع في أحد أحياء فلوريدا، ما أثار حفيظة السكان الذين تضررت ممتلكاتهم ومزروعاتهم مطالبين بوضع حد لهذه الأرانب.

العالم - منوعات

واشتكى السكان من الأرانب لأنها تحفر الحفر، وتخرب الممتلكات والمزروعات، مطالبين باحتوائها.

ويحاول السكان جمع ما بين 20 إلى 40 ألف دولار لإنقاذ الأرانب وإيصالها إلى أماكن مخصصة.

وقالت مونيكا ميتشل، التي يرجح أن تقود عملية إنقاذ الأرانب، إن التقاط الأرانب ومعالجتها وإيجاد منازل لها ليست عملية سهلة، إذ أن قلة من الأطباء البيطريين يعالجون الأرانب.

ومن جانبها قالت أليسيا غريغز، إحدى سكان الحي: "لا يدرك الناس أنها (الأرانب) حيوانات أليفة غريبة، لديها جهاز هضمي معقد ويتوجب أن تأكل بنظام غذائي خاص. لا يمكنك إلقاء أي نوع من بقايا الطعام إليها".

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