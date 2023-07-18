وكالة الطاقة الدولية تحذر أوروبا من خطر وقوع كارثة قريبا!

العالم - اوروبا

وجاء في تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية: "في الوقت الذي تحسن فيه أداء سوق الغاز الأوروبية بشكل كبير منذ مطلع 2023 كما أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 95% إلا أن ذلك لا يضمن (تجاوز الشتاء)".

وبحسب تقرير الوكالة فإن الشتاء البارد ووقف إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقلب الأسعار وفقدان السوق عشرة مليارات متر مكعب من الوقود الأزرق.

كذلك تشير الوكالة إلى أن قدرة استخراج الغاز من مرافق التخزين تقل بشكل كبير عند انخفاض الاحتياطي إلى ما دون مستوى 30% وذلك بسبب انخفاض الضغط.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث قفزة في أسعار الغاز وحدوث اضطرابات.