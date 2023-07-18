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بارزاني: نتطلع لتعزيز العلاقات بين كردستان العراق مع جمهورية أذربيجان

بارزاني: نتطلع لتعزيز العلاقات بين كردستان العراق مع جمهورية أذربيجان
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي وصل العاصمة الاذربيجانية باكو، إنه يتطلع لتعزيز العلاقات بين كردستان والعراق وأذربيجان.

العالم- العراق

وكتب نيجيرفان بارزاني تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها، "‏يسعدني أن أزور أذربيجان وأقابل ⁦‪الرئيس ‬⁩ إلهام علييف في باكو، أشكر الرئيس على ترحيبه الحار".

وأضاف "أتطلع إلى تعزيز العلاقات بين كردستان العراق مع أذربيجان".

وفور وصوله إلى باكو، اليوم، عقد رئيس منطقة كردستان لقاء مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف وبحث معه العلاقات الثنائية لأربيل وبغداد مع باكو وتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين، اضافة الى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبين.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا الرئيس نيجيرفان بارزاني الى زيارة باكو في لقاء جمع بينهما على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في 18 شباط الماضي.

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بارزاني: نتطلع لتعزيز العلاقات بين كردستان العراق مع جمهورية أذربيجان