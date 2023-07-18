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وزير الإقتصاد..

مشاريع مشتركة بين إيران والصين تدخل حيز التنفيذ خلال أشهر

مشاريع مشتركة بين إيران والصين تدخل حيز التنفيذ خلال أشهر
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللجنة المشتركة بين إيران والصين في بكين، قائلا إن هذه المشاريع ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

العالم - إيران

وأشار خاندوي خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إلى زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني للصين في الآونة الأخيرة وقال: "إن لجنة التعاون المشترك بين إيران والصين عقدت خلال هذه الرحلة، وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة بشأن مشاريع اقتصادية".

كما أعرب عن أمله في رؤية تطورات جيدة عندما يبدأ العمل بالمشاريع في الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى ، أشار خاندوزي في تصريحاته إلى زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لثلاث دول أفريقية، معربا عن أمله في زيادة مستوى التفاعلات التجارية مع القارة الأفريقية العام المقبل.

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