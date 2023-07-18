أمير عبداللهيان يبحث مع لافروف القضايا ذات الاهتمام المشترك

العالم - إيران

وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أميرعبداللهيان، تمت فيه مناقشة قضايا مهمة على جدول أعمال روسيا وإيران.

وتم تبادل وجهات النظر في أجواء من الثقة حول بعض القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، بما في ذلك في إطار الاجتماع السادس لوزراء الحوار الاستراتيجي لروسيا ومجلس التعاون بالخليج الفارسي، الذي عقد في 10 يوليو في موسكو.

في هذه المحادثة الهاتفية، أكد الطرفان تمسكهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقة المتبادلة بينهما، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان الاهتمام المشترك في التنسيق الوثيق للمناهج، بما في ذلك في إطار الاتصالات المستقبلية وجها لوجه على مختلف المستويات.