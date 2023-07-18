بالفيديو...عدوان صهيوني يستهدف محيط دمشق

العالم-الاحتلال

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا فجر يوم الأربعاء بسماع أصوات انفجارات في سماء دمشق.

وأضاف مراسلنا أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وفي السياق قالت وكالة سانا السورية إن عدوانا صهيونيا استهدف محيط العاصمة دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

وقال مصدر عسكري ان حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الصهیونی عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.