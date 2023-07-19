ثاني هجوم اوكراني علی شبه جزيرة القرم خلال يومين

العالم - روسيا

بعد يومين على استهداف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا والذي أدى الى توقف حركة المرور، هجوم اوكراني أخر يطال قاعدة تدريب عسكرية في شبه الجزيرة ويتسبب بنشوب حريق ضخم وبإغلاق جزئي لطريق تافريدا السريع الذي يربط بين المنطقة بالجسر.

سلطات القرم افادت بأن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي دفع إلى إجلاء اربعة مجمعات سكنية أي أكثر من ألفي شخص. وفيما لم تذكر سببا لهذا الحريق قالت المخابرات العسكرية الاوكرانية ان قواتها نفذت عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم وان السلطات المحلية تخفي الخسائر. فيما أفادت مصادر مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية ووسائل إعلام أوكرانية باندلاع حريق في مستودع للذخيرة بالقاعدة بعد هجوم جوي أوكراني خلال الليل.

يأتي هذا فيما يتواصل الرد الروسي على هجوم جسر القرم. شهود عيان افادوا بسماع دوي انفجارات وانطلاق صفارات الانذار في عدد من المناطق بينها كييف.

القوات الجوية الاوكرانية قالت انها تصدت لهجمات ليليلة روسية واسعة النطاق طالت العاصمة وميناء اوديسا جنوبي البلاد واضافت انها أسقطت سبعة وثلاثين هدفاً من أصل ثلاثة وستين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفيما اشارت الى ان البنية التحتية الحيوية ومنشآت عسكرية تعرضت للهجوم في الضربات الليلية لفتت الى أن الهدف الرئيسي كان منطقة أوديسا.

من جهتها اعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عسكرية اوكرانية ومراكز ذخيرة في اوديسا كما أعلنت افشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في جنوب وشرق البلاد وتدمير منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة باخموت.